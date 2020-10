Milan, ora è anche ufficiale: Laxalt al Celtic in prestito

Adesso è anche ufficiale: Laxalt va in prestito al Celtic. Ecco la nota pubblicata dal Milan pochi minuti fa sul proprio sito.

Il Milan ha chiuso il Calciomercato senza il colpo in difesa. Ci ha provato per Kabak dello Schalke 04, Rudiger del Chelsea e soprattutto Simakan dello Strasburgo, ma senza successo. La società ha quindi deciso di rimanere così, ma nel frattempo ha chiuso delle operazioni in uscita.

Dopo aver ufficializzato la risoluzione di Alen Halilovic, adesso è arrivata la conferma ufficiale della cessione in prestito di Diego Laxalt al Celtic. Ecco la nota pubblicata dai rossoneri sul proprio sito:

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Celtic FC le prestazioni sportive del calciatore Diego Sebastián Laxalt Suárez. Il Club rossonero augura a Diego le migliori soddisfazioni per questa stagione sportiva.