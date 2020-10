Gazzetta – Milan-Spezia, pagelle: Leao super da centravanti, Tonali bocciato

Il Milan ha battuto lo Spezia 3-0 con una doppietta di Leao. Il portoghese è risultato il migliore, mentre Tonali non ha ancora convinto.

Leao protagonista e Milan che vola in testa alla classifica. Il match casalingo contro lo Spezia ha fornito delle sentenze importanti. Secondo La Gazzetta dello Sport, il portoghese è risultato il migliore dei rossoneri: pessimo nel primo tempo, travolgente nel secondo. Voto 7.

Stesso giudizio anche per Theo Hernandez, Brahim Diaz e Hakan Calhanoglu. Il terzino è il solito turbo che non conosce fatica, l’ex Real Madrid quando parte è incontenibile ed è impossibile togliergli il pallone. Il turco, entrato nel secondo tempo, ha dato ordine e indicato la via della vittoria alla squadra.

Da rivedere le prestazioni di Rade Krunic e soprattutto Sandro Tonali (voti 5.5 e 5) L’ex centrocampista del Brescia non si è ancora inserito e si vede, il bosniaco è troppo lento e compassato. Male anche l’esordio in Serie A per Lorenzo Colombo, ma sarà una lezione che lo farà crescere. Voto 5.

