Tuttosport – Milan, manca l’intesa con Rudiger. Kabak, passi avanti

Il Milan sta lavorando in maniera serrata per Antonio Rudiger e Ozan Kabak. Il difensore tedesco ha già dato la disponibilità, il centrale dello Schalke si avvicina.

Antonio Rudiger è l’opportunità che il Milan stava cercando da tempo. Come riporta Tuttosport, il club rossonero sta lavorando per portare il tedesco in rossonero nelle prossime ore. L’ex difensore della Roma ha già dato la sua disponibilità al ritorno in Italia, ma manca ancora l’accordo per l’ingaggio. C’è da discutere con il Chelsea su come spartirsi i 5 milioni percepiti dal giocatore, che arriverebbe con la formula del prestito.

Parallelamente il Milan sta lavorando anche per Ozan Kabak. Il centrale dello Schalke è valutato 25 milioni, ma potrebbe arrivare per una cifra che si aggira attorno ai 18-20. C’è fretta di chiudere perché il mercato sta per finire e i rossoneri necessitano urgentemente di un nuovo difensore centrale.

