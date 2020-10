Sportitalia – Simakan al Milan: affare saltato. Contatti per Rudiger

Mohamed Simakan lontano dal Milan, dato che lo Strasburgo ha rifiutato l’ultima offerta avanzata da Paolo Maldini. Rispunta Antonio Rudiger del Chelsea.

La trattativa con lo Strasburgo per Mohamed Simakan è più complicata del previsto. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno presentato più offerte, ma senza avere l’ok dal club francese.

Secondo quanto riferito da Sportitalia, l’operazione sarebbe saltata. Salvo sorprese, il Milan non dovrebbe prendere Simakan per rinforzare la difesa. Comunque c’è la volontà di prendere un nuovo difensore centrale e rimangono vivi i contatti per Antonio Rudiger, in uscita dal Chelsea e anche nel mirino della Roma.

Il tedesco può partire con la formula del prestito, anche se serve trovare un accordo inerente il pagamento dell’alto ingaggio. I Blues devono dare disponibilità a pagare una parte dell’importo. Vedremo se l’ex Stoccarda cambierà squadra.

