Theo Hernandez, post polemico: messaggio a Deschamps?

Post social polemico di Theo Hernandez in questi minuti contro Deschamps. Il terzino del Milan lo ha pubblicato poco fa su Twitter.

Nonostante prestazioni super anche in questo inizio di campionato, Theo Hernandez non è stato convocato da Didier Deschamps per le partite della Francia in Nations League. Una scelta inspiegabile quella del commissario tecnico, che ha preferito altri a lui.

Theo Hernandez è andato in rete contro lo Spezia per la prima volta in questa stagione. Già l’esultanza fa pensare ad un messaggio diretto proprio a Deschamps, ma adesso ci sono pochi dubbi. Infatti Theo, sul suo profil Twitter, ha pubblicato proprio le foto dell’esultanza con scritto “Non capisco, e tu?” con la bandierina della Francia. Un chiaro riferimento alla decisione del commissario tecnico.