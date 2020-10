Calciomercato Milan, colpo Pezzella last-minute: la conferma

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha confermato l’offerta del Milan per German Pezzella nelle ultime ore di mercato.

German Pezzella è stato uno degli ultimi tentativi del Milan per rinforzare la difesa. È lo stesso direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè a confermarlo in conferenza stampa: “L’unica offerta arrivata per German Pezzella è quella del Milan. I rossoneri l’hanno chiesto in prestito”.

Pradè ha parlato anche di un altro obiettivo rossonero in questa sessione di mercato, Nikola Milenkovic. Il serbo, come Pezzella, sarebbe potuto partire con un’offerta congrua: “Proveremo a rinnovare il contratto a Milenkovic, se non accetterà, l’anno prossimo lo venderemo”.

Il ds viola non ha, invece, voluto aggiungere dichiarazioni sulla questione Ante Rebic, dal quale la Fiorentina non ha ottenuto un introito monetario, nonostante avesse una percentuale sulla futura rivendita. Il Milan, infatti, ha acquistato il croato senza sborsare nulla all’Eintracht, che deteneva il cartellino: “Non spetta a me parlarne”.

BRAHIM DIAZ: “IL MILAN È STORIA”