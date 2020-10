Calciomercato Milan, retroscena Pezzella: ultimo tentativo

Il Milan ha provato nelle battute finali del calciomercato a prelevare dalla Fiorentina German Pezzella. No del club viola

La caccia, senza successo, al difensore centrale del Milan si è interrotta solo nella serata di ieri a pochi minuti dalle 20.00. Prima della chiusura del calciomercato, Maldini e Massara – come racconta Calciomercato.it – hanno fatto, infatti, un nuovo tentativo per German Pezzella dopo che quelli per Kabak e Simakan erano andati a vuoto.

Il Milan lo ha chiesto, negli ultimi minuti, in prestito con diritto di riscatto ma è arrivato il no della Fiorentina, che non ha voluto privarsi del suo centrale.

