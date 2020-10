Caos Juve-Napoli, Galliani: “Milan esemplare”

Adriano Galliani si è espresso in merito al comportamento che le squadre devono adottare in caso di contagio al Covid-19 di alcuni giocatori

Non cessa la polemica su Juventus-Napoli. Adriano Galliani, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha detto la sua in merito al protocollo da adottare in caso di presenza di calciatori contagiati. L’Ad del Monza ha esaltato il comportamento del Milan: “Senza polemiche e senza dare giudizi, se vogliamo il bene del calcio dobbiamo applicare le normative della Uefa: se hai 13 giocatori, devi giocare.

Esemplare è stato il comportamento del Milan: ha perso per il Covid il suo giocatore più rappresentativo, Ibrahimovic, e gioca con un ragazzo di 19 anni, Colombo. La vita continua ed è primo in classifica”.

LEGGI ANCHE: RABBIA VERSO IL NAPOLI