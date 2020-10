Verso Inter-Milan | Pioli recupera tre titolari

Stefano Pioli ha già la testa al derby del prossimo 17 ottobre. Il tecnico del Milan potrebbe avere nuovi elementi a disposizione.

Testa già al derby. L’appuntamento del prossimo 17 ottobre fa venire l’acquolina in bocca ai tifosi del Milan, pronti a misurarsi con una sfida dura ed emozionante.

I rossoneri affronteranno l’Inter nel primo big match stagionale, una vera e propria sfida tra squadre in ascesa, con l’intento di fare il salto di qualità e ritornare in alto.

Il Corriere dello Sport dà notizie positive per Stefano Pioli. Pare che il tecnico del Milan possa recuperare ed avere a disposizione tre calciatori importantissimi in vista del derby.

In primis Zlatan Ibrahimovic, che tra due settimane dovrebbe aver ormai superato la positività al Covid. Lo svedese sta bene, ha passato il compleanno in quarantena ma si tiene in forma individualmente, pronto a ricevere l’ok per tornare ad allenarsi a Milanello.

Recupero in vista per Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan è ancora ai box per l’infortunio al polpaccio. Il danno però sembra ormai essere rientrato quasi del tutto. Stringerà i denti per esserci con l’Inter.

Dubbi, ma sempre ottimismo, per il ritorno in campo anche di Ante Rebic. Il croato deve superare la lussazione al gomito ma se i prossimi controlli saranno positivi potrebbe avere il via libera in vista della ripresa del campionato.

Chi mancherà sicuramente ad Inter-Milan saranno i lungodegenti Musacchio e Conti, ancora lontani dalla giusta condizione fisica.

