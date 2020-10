Risultato Juventus-Napoli, decisione rinviata: la situazione

La tanto discussa Juventus-Napoli non conosce ancora il suo risultato. Il giudice sportivo ha rinviato la decisione sul 3-0. Chiesto un supplemento d’indagine.

Il giudice sportivo ha deciso di rinviare la decisione in merito al risultato di Juventus-Napoli. I campani, dopo le positività di Elmas e Zielinski avevano deciso di non presentarsi a Torino per la partita. Per il momento non è confermato il 3-0 a tavolino per i bianconeri, ma il risultato resta sub iudice. È stato chiesto un supplemento d’indagine. Al momento non risultano nuovi positivi nella squadra di Gennaro Gattuso.

