Laxalt al Celtic: sarà avversario del Milan in Europa

L’ultima operazione del Milan è stata la cessione in prestito di Diego Laxalt in serata ai prossimi avversari di coppa dei rossoneri.

Il mercato del Milan si è chiuso ieri sera ufficialmente con una cessione. I rossoneri hanno concesso al Celtic Glasgow il prestito di Diego Laxalt.

Il terzino sinistro classe ’93 era da tempo in uscita, considerato poco utile alla causa di Stefano Pioli. L’offerta degli scozzesi è arrivata a poche ore dal gong conclusivo, trovando comunque parere positivo da Milanello.

Laxalt, dopo il prestito al Torino dall’agosto 2019 al gennaio 2020, parte ancora a titolo temporaneo. La particolarità, colta da Tuttosport, è che l’uruguayano sfiderà subito il Milan nel girone H di Europa League.

Milan e Celtic infatti sono stati inseriti nello stesso gruppo. Laxalt si troverà di fronte ai suoi ex compagni il 22 ottobre nel match d’andata in terra scozzese, per poi tornare da avversario a San Siro il 3 dicembre prossimo.

Con la cessione di Laxalt il Milan ha inoltre scelto di non acquistare altri terzini. Pioli, in caso di necessità, potrebbe schierare sia Calabria che Dalot come terzino sinistro d’emergenza.

