Milan, 16 in Nazionale: ecco quando il gruppo sarà al completo

Il Milan si ritroverà questa settimana senza ben 16 nazionali. Il gruppo dovrebbe essere al completo solo il 15 ottobre in vista del derby

Il Milan ha chiuso il primo ciclo di partite ottenendo un bottino netto. Ora un po’ di riposo per la squadra prima di rivedersi a Milanello ma con gli impegni delle Nazionali saranno tantissime le assenze, ben 16 (compresi Maldini e Colombo che andranno con la Under 20 azzurra).

Sono stati convocati anche Donnarumma, in ritiro con la nazionale maggiore, così come Gabbia e Tonali con l’Under 21; Diaz con quella spagnola e Leao e Dalot quella del Portogallo.

Tra i grandi saranno fuori anche Calhanoglu, Kessie, Hauge, Kjaer, Bennacer, Krunic, Saelemaekers e Tatarusanu.

Il gruppo – in attesa di capire se ci saranno Rebic e Ibrahimovic – per intero dovrebbe ritrovarsi il 15 ottobre per un allenamento. Pioli avrà così due giorni per provare a preparare il derby.

