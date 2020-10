Serie A Femminile | Milan sprecone, a San Siro passa la Juventus

Vittoria di misura della Juventus nel big match del campionato femminile. Rammarico per le ragazze rossonere a San Siro.

Neanche l’atmosfera di San Siro ha aiutato le ragazze del Milan a superare l’imbattuta Juventus capolista.

Il big match della quarta giornata del campionato di Serie A Femminile ha premiato le bianconere di Rita Guarino. Decisivo il calcio di rigore al 12′ minuto realizzato dalla bomber Cristiana Girelli.

Rammarico per le ragazze di mister Maurizio Ganz, che soprattutto nella ripresa erano state in grado di mettere alle corde le rivali.

Valentina Giacinti aveva suonato la carica alle compagne, che nel finale hanno sfiorato il meritato pareggio in almeno tre occasioni clamorose. Ma ha avuto la meglio la Juve, più matura ed esperta, e che non perde una gara ufficiale dalla Champions League Women del 2019-2020.

Segnali comunque positivi per il Milan, che si ferma dopo tre vittorie consecutive. Le rossonere sono a quota 9 punti in classifica in compagnia di Empoli e Fiorentina, ora a tre lunghezze dalla Juventus capolista.

LEGGI ANCHE -> MILAN, TRE GRANDI RIENTRI NEL DERBY