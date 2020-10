Theo Hernandez, importante primato europeo per il terzino del Milan

Theo Hernandez con il gol realizzato in Milan-Spezia conquista un primato interessante nei primi cinque campionati in Europa. Il talento francese non si ferma.

Theo Hernandez in Milan-Spezia è tornato al gol e lo ha fatto con una delle sue celebri azioni. Una galoppata devastante fino all’interno dell’area avversaria per poi trafiggere il portiere con un preciso tiro di sinistro.

Nella passata stagione sono state 7 le reti complessive segnate, 6 in Serie A e una in Coppa Italia. In quella 2020/2021 è partito con questa prima marcatura a San Siro che gli regala anche un primato interessante.

Stando a quanto evidenziato da Opta, Theo Hernandez è il difensore più giovane ad aver realizzato almeno 7 gol dalla scorsa stagione a oggi nei cinque principali campionati in Europa. Con la prodezza contro lo Spezia, infatti, è arrivato a quota 7 in Serie A.

E l’ex Real Madrid può ulteriormente migliorare il bottino, considerando la sua abilità a trovare gli spiragli giusti per fare male agli avversari. Paolo Maldini ha fatto un grande colpo acquistandolo poco più di un anno fa.

7 – Theo Hernández è il difensore più giovane ad aver segnato almeno sette gol a partire dalla scorsa stagione nei top-5 campionati europei. MeTHEOrite.#TheoHernandez pic.twitter.com/Nzo7uugiei — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 6, 2020

