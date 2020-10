Brahim Diaz show, doppietta con la Spagna Under 21

Doppietta di Brahim Diaz con la Spagna Under 21. Lo spagnolo, entrato a partita in corso, ha deciso la gara con due reti.

Brahim Diaz show con la Nazionale Under 21 della Spagna. Entrato a partita in corso, il calciatore del Milan ha deciso la partita contro le Isole Faroe con due reti.

Si tratta della terza rete in questo inzio di stagione. Infatti ha già segnato un gol con la maglia del Milan contro il Crotone, al debutto da titolare in Serie A.

Brahim Diaz ha impressionato in queste prime uscite per dribbling e rapidità di gambe. Un acquisto davvero importante anche se soltanto in prestito secco dal Real Madrid.

Un’operazione che non convince pienamente i tifosi. Il Milan, però, ha scelto questa strada per due motivi: per accelerare i tempi e perché sa che in un vicino futuro ci sarà modo di discutere di un eventuale riscatto col Real Madrid.

I rapporti fra Maldini e Florentino Perez sono ottimi e per questo c’è ottimismo. Ma questo riscatto Brahim Diaz dovrà guadagnarselo. L’inizio fa ben sperare, ma l’anno è ancora lungo. Le due reti in Nazionale non fanno altro che alimentare le speranze.