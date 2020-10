Futuro Pioli: nessun dubbio del Milan

Stefano Pioli è stato confermato sulla panchina del Milan. Ecco i motivi che hanno portato alla firma del rinnovo del tecnico ex Fiorentina

Totale fiducia in Stefano Pioli. Secondo quanto emerso – si legge su Calciomercato.com – dal confronto odierno che c’è stato con la dirigenza, la fiducia nei confronti del tecnico, arrivato un anno fa, è piena.

La società ha deciso, dopo la grande cavalcata post lock-down, di puntare con forza sull’ex Fiorentina. Tutto sembrava ormai deciso, con Ralf Rangnick pronto a subentrare per rivoluzionare ancora una volta la squadra. Addio ad Ibrahimovic e Simon Kjaer, troppo grandi per il progetto del tedesco, ma anche Maldini e Massara.

Alla fine, però, come tutti sappiamo, Elliott e Gazidis hanno deciso di dare continuità al progetto puntando sulla conferma del difensore danese e dell’attaccante svedese ma soprattutto firmando il rinnovo di contratto con Stefano Pioli.

Il tecnico si sarebbe meritato la riconferma oltre che per la crescita evidente della squadra anche per le qualità umane e tecniche mostrate durante i mesi difficili per il Covid. E oggi, visti i risultati della prima parte di stagione, la scelta fatta appare più che giusta.

LEGGI ANCHE: TIFOSI DIVISI SU MARIO MANDZUKIC