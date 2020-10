Milan, Mandzukic vice Ibra: i social si dividono

Su Twitter tanti i commenti in merito ad un possibile arrivo di Mario Mandzukic al Milan. L’attaccante croato non sarà il vice Ibra ma alcuni tifosi lo vorrebbero

Zlatan Ibrahimovic è ancora oggi positivo. In queste ultime ore si è diffusa la notizia di un possibile acquisto di Mario Mandzukic da parte del Milan. Notizia che non trova riscontri, con il club rossonero propenso a non attingere dal mercato degli svincolati.

Il Milan ha dato fiducia a Daniel Maldini, Colombo e Leao in assenza di Ante Rebic nel ruolo di centravanti.

Come ampiamente detto è il croato il designato a sostituire lo svedese in caso di sua assenza ma l’infortunio dell’ex Eintracht e la positività di Ibra stanno facendo preoccupare i tifosi che sono combattuti:

sui social c’è chi punterebbe ad occhi chiusi su Mandzukic, c’è invece chi lo ritiene ormai un calciatore finito e chi teme che un suo arrivo toglierebbe spazio ai giovani rossoneri.

Ecco alcuni tweet in merito ad un possibile arrivo di Mandzukic

#Mandzukic ….ripeto io Mario Mandzukic lo prenderei domani senza se e senza ma!!! 2 milioni fino a giugno con opzione per un alto anno…34 anni c’è li ha anke Ronaldo…👹AIUTEREBBE TANTO IBRHA E REBIC ….e con l’ore 3 andiamo anke in Guerra🐲 — Biaseta (@biasetabon) October 8, 2020

#ibrahimovic ancora positivo ma un altro attaccante non serviva e non serve nemmeno prendere uno svincolato come Mandzukic ora.

Molto meglio giocare con Colombo o Daniel Maldini. — Loris 🇮🇹 (@Berlorsconi) October 8, 2020

Nel caso specifico, tralasciando Colombo che deve giocare in primavera ancora un anno.. Se il vice Ibra è Mandzukic mentre Rebic gioca quasi sempre, Leao quando gioca? Si fa un'altra stagione di spezzoni da 10 minuti? — Michelangelo Bitella (@Michela78105447) October 8, 2020