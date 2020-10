Milan, oggi nuovi tamponi: Ibrahimovic ancora positivo

Altro giro di tamponi oggi a Milanello. Responsi positivi confermati per Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte, costretti a restare fuori.

Nuovo giro di tamponi anti Covid-19 oggi a Milanello. Come da prassi settimanale, il Milan deve sottoporsi all’ormai consueto test per scongiurare nuovi casi di positività.

Tutti i calciatori della rosa, anche chi è in ritiro con le Nazionali, si sono sottoposti al tampone. Fortunatamente non è emerso alcun nuovo positivo, con responso negativo per i calciatori e per lo staff di mister Pioli.

Ancora positivi invece Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte. L’ultimo test ha evidenziato la presenza del virus ancora in circolo per i due calciatori, contagiati nelle scorse settimane ma assolutamente asintomatici.

Ibra e Duarte devono dunque attendere ancora qualche giorno prima di poter rientrare a Milanello, per tornare ad allenarsi con il resto dei compagni in vista del derby del 17 ottobre.

