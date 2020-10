Calciomercato Milan, affare per gennaio: colpo dal Real Madrid

Il Milan è pronto a tornare su un pallino che gioca nel Real Madrid. I rossoneri lo stanno monitorando da tempo.

In vista della sessione di riparazione di gennaio il Milan potrebbe tornare alla carica per un vecchio pallino. L’intento è quello di trovare un vice-Ibrahimovic in attacco.

Secondo Tuttosport il Milan starebbe monitorando la situazione di Luka Jovic. L’attaccante serbo del Real Madrid è stato spesso accostato al club di via Aldo Rossi durante la sessione estiva.

Jovic sta giocando poco con la squadra di Zinedine Zidane. Il talento ex Eintracht Francoforte aveva deciso a fine mercato di respingere le offerte di vari club per restare a giocarsi le proprie carte nel Real.

Ovviamente se non dovesse avere spazi o soddisfazioni, Jovic potrebbe cambiare idea a gennaio. Il Milan segue la vicenda e non stenterà a presentarsi alla posta di casa Real nella sessione di riparazione. Jovic come alternativa a Ibrahimovic sarebbe una possibilità ideale per l’attacco.

