Tuttosport – Milan, missione difensore: a gennaio priorità a Pezzella

Il Milan non ha acquistato un nuovo difensore centrale nella sessione di mercato appena conclusa. A gennaio la priorità sarà German Pezzella della Fiorentina.

Il Milan ha cercato a lungo un difensore centrale sul mercato. La dirigenza ha trattato diversi profili, tra i quali Takehiro Tomiyasu, Ozan Kabak, Antonio Rudiger e German Pezzella. Nel mercato di gennaio si ripartirà proprio dal centrale della Fiorentina. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, i rossoneri considerano Pezzella la priorità per rinforzare la retroguardia. L’argentino non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe trovare sempre meno spazio con i viola.

Il Milan ha a disposizione un tesoretto da 16 milioni da investire in un mercato che tutti sperano abbia delle condizioni diverse rispetto a quello appena concluso. I club che dovevano vendere non si sono adattati al fatto che le società avevano previsto un contenimento dei costi, causa Coronavirus. Il Milan ha preso atto e ha preferito rimandare la spesa al mercato di gennaio.

MILAN, IBRA POSITIVO: C’È LEAO