Gazzetta – Verso il derby, Ibra positivo: pronto il sostituto

In casa Milan filtra preoccupazione per la positività di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese potrebbe non essere disponibile per il derby, così Stefano Pioli sta studiando le alternative.

Il Milan sta preparando la gara con l‘Inter ma deve fare i conti con la positività di Zlatan Ibrahimovic. Il tampone ha sancito che lo svedese non è ancora guarito dal Coronavirus e potrebbe non essere disponibile per il derby. In casa rossonera c’è preoccupazione, anche perché non trattandosi di un infortunio consueto, non si può intervenire diversamente.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli sta già valutando le alternative e tutte le strade portano a Rafael Leao. Il portoghese nella partita contro lo Spezia ha dimostrato di saperci fare anche da centravanti, dimostrando grande freddezza sottoporta. Dovrebbe essere quindi lui ad agire come riferimento là davanti, mentre il ruolo di esterno sinistro dovrebbe essere occupato da Brahim Diaz, che nella giornata di ieri ha segnato una doppietta con la sua Spagna, in Under 21.

PIANO RINNOVI: LE RICHIESTE DI DONNARUMMA E CALHANOGLU