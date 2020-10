Djuricic rivela: “Ho rifiutato il Milan per un motivo”

Filip Djuricic racconta di aver respinto l’idea di un trasferimento al Milan, club al quale fu consigliato da Marco van Basten. Ora è felice al Sassuolo.

Tra i giocatori più importanti del Sassuolo di Roberto De Zerbi c’è Filip Djuricic, che sotto la gestione dell’allenatore bresciano è cresciuto parecchio. In precedenza non aveva troppo convinto, però in Emilia è riuscito a fare un salto di qualità.

La sua carriera non ha preso la direzione da lui sperata quando impressionò ai tempi dell’Heerenveen e poi approdò al Benfica. Dopo i prestiti al Mainz, al Southampton e all’Anderlecht è arrivato l’approdo in Italia nel 2016. Un anno e mezzo alla Sampdoria, poi sei mesi di prestito al Benevento e infine la firma con il Sassuolo.

Quando era giovanissimo e militava nei Paesi Bassi aveva un grande estimatore, Marco van Basten. Il tre volte Pallone d’Oro consigliò al Milan di acquistarlo. Djuricic, intervistato da La Gazzetta dello Sport, conferma e spiega il rifiuto al trasferimento: «Io ho detto no. Ero giovane, il Milan era in crisi. Non mi sentivo pronto».

Il 28enne fantasista serbo allora non si sentiva pronto per approdare in un Milan che attraversava un periodo non facile. Adesso è felice nel Sassuolo di De Zerbi e spera di migliorare i numeri della scorsa stagione (5 gol e 6 assist in 30 presenze tra Serie A e Coppa Italia).

