Premier League, Everton in testa: Ancelotti allenatore del mese

Gran momento per Carlo Ancelotti: l’ex tecnico del Milan è stato eletto allenatore del mese in Inghilterra dopo i primi match.

Carlo Ancelotti è l’allenatore del mese di settembre. Lo ha deciso la Premier League, premiando l’allenatore emiliano come miglior tecnico dell’ultimo periodo.

Un bel riconoscimento per l’ex Milan, che è alla guida dell’Everton capolista. I ‘Toffees’ sono in testa alla classifica grazie ad una splendida partenza, con 4 vittorie su 4 in Inghilterra.

Ancelotti ha fatto sapere già ad inizio stagione di voler puntare al titolo. L’Everton non parte certo tra le favorite, ma l’esperienza e la leadership di Carletto oltre all’ottimo calciomercato estivo possono portare il club di Liverpool ad ottenere risultati e soddisfazioni.

