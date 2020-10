Marani: “Donnarumma identifica il Milan”

Matteo Marani, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell’importanza di Gigio Donnarumma per il Milan così come quella di Calhanoglu

Chiuso il calciomercato è tempo di rinnovi. Il Milan è chiamato a prolungare il contratto di due elementi chiave come sono Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. La situazione non si preannuncia facile, visti gli accordi, per entrambi, in scadenza il prossimo 30 giugno.

La società dovrà dimostrare ancora una volta la sua forza mettendo sul piatto le giuste offerte per convincere due calciatori, dal quale non si può prescindere.

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport, non ha dubbi: “Sono due rinnovi importantissimi, soprattutto quello di Donnarumma – ammette – Gigio identifica il Milan, è tifoso del Milan da sempre ed è rimasto nonostante il suo agente volesse portarlo via da Milano.

Mi auguro che Gigio rimanga, così come Calhanoglu, il quale ha finalmente trovato la sua posizione più congeniale, cioè quella da trequartista”.

