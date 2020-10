Milan, Ibrahimovic negativo: è guarito

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. L’attaccante ha sconfitto il Covid-19 come da lui stesso annunciato sui social

Zlatan Ibrahimovic ha sconfitto il Covid-19. E’ stato lo stesso attaccante svedese del Milan sui social ad annunciare la piena guarigione: “Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita. Puoi uscire!”

Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita.

Puoi uscire! #fuckcovid19 #godiscomingforyou — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 9, 2020

Tutto l’ambiente Milan può così tirare un grosso sospiro di sollievo per il suo attaccante. Ibrahimovic – che era asintomatico ha continuato ad allenarsi in casa – non avrà problemi a rientrare in gruppo in vista del derby contro l‘Inter che salvo clamorosi colpi di scena lo vedrà protagonista al centro dell’attacco rossonero

Si attendono novità in merito alle condizioni di Duarte e Matteo Gabbia. L’italiano è risultato positivo dopo gli ultimi controlli svolti durante il ritiro della Nazionale Under 21.

Dopo la notizia negativa per il centrale azzurro, il Milan può dunque sorridere per il recupero del suo giocatore più importante.

