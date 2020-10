Milan, Seedorf: “Dopo di me nessuno ha fatto meglio”

Clarence Seedorf ha voglia di tornare ad allenare ancora. L’olandese non ritiene negativa l’esperienza vissuta sulla panchina dei rossoneri

Clarence Seedorf – in una lunga intervista concessa a Goal MENA – è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina del Milan.

L’olandese fu chiamato a guidare i rossoneri nel gennaio 2014 ma la sua avventura durò solo sei mesi nonostante dei risultati non proprio negativi: “I risultati hanno dimostrato che ero pronto – ammette Seedorf – Purtroppo il club in quel momento era abbastanza instabile perché la proprietà voleva vendere e mi sono ritrovato in un ambiente turbolento. Ho avuto la media punti più alta rispetto agli ultimi allenatori del Milan e il modo in cui giocavamo rispecchiava il DNA del club.

Ho preso la squadra quasi in zona retrocessione e l’ho portata a lottare per un posto in Europa. Come allenatore col Milan abbiamo fatto un lavoro incredibile in un periodo di crisi”.

Rottura col Milan – “Avevo altri due anni di contratto ma il club era in una situazione veramente difficile. Dopo di me hanno cambiato tre allenatori in due anni. Hanno speso 100 milioni eppure nessun allenatore ha fatto meglio. Prima c’era Allegri, che alla Juventus ha vinto tutto, ma col Milan era in zona retrocessione.

Io non potevo dire di no al Milan, spero che sia sempre il mio club come il Real Madrid, il Botafogo, la Sampdoria, l’Ajax, l’Inter e tutte le squadre in cui ho giocato. Mi dispiace per i tifosi che hanno sofferto molto in questi anni, spero che possano godersi finalmente una stagione da Milan”.

