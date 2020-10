Milan, Theo Hernandez: “Sono cresciuto tanto. Pioli importante”

Parla Theo Hernandez. Il terzino del Milan si è concesso ai microfoni del canale tematico del club. Ecco le sue dichiarazioni

Theo Hernandez si è concesso ai microfoni di Milan. Il terzino sinistro dei rossoneri ha esalto mister Pioli ed è ritornato sull’ottima stagione personale: “Ho passato una stagione molto bella, adesso ne è iniziata un’altra ugualmente bella – ammette ai Milan Tv – qui sto vivendo gli anni migliori della mia carriera.

Qui il calcio è più fisico e tattico, in Spagna si teneva di più il pallone qua mi trovo davvero bene. Pioli è un allenatore importante ci ha detto cosa fare quando la squadra non vinceva. Mi ha aiutato moltissimo e sono cresciuto come calciatore”.

Sul Milan: “Sono venuto qui per restare a lungo, a maggior ragione dopo la grande stagione che ho fatto l’anno scorso. Dal primo momento sono stato accolto nel migliore dei modi e qui è come se fossi a casa, voglio restare qui ancora per tanto tempo”.

Tra i più forti: “Ci sono molti terzini forti, ma dopo la stagione che ho fatto posso pensare di poter diventare uno dei migliori laterali del mondo. Quello che devo fare è continuare a lavorare e crescere giorno dopo giorno, ringraziando anche il mister, Paolo Maldini che mi ha portato qui e tutti i miei compagni, che mi aiutano quotidiatamente”.

GUARDA L’INTERVISTA COMPLETA: