Calciomercato Milan, alla carica per Milenkovic

Il Milan continua a pensare a Milenkovic. Maldini e Massara sono pronti a riprovarci a gennaio. Senza il rinnovo con la Fiorentina l’affare potrebbe risultare più facile

La caccia al difensore in casa Milan non si ferma. I rossoneri vogliono farsi trovare pronti all’apertura del calciomercato di gennaio per riuscire a mettere a disposizione di Stefano Pioli un nuovo centrale.

Il rientro di Alessio Romagnoli sembrava poter mettere fine all’emergenza in difesa ma lo stop per Covid-19 di Matteo Gabbia non rende le cose per nulla facili.

Verosimilmente bisognerà stringere i denti almeno per un altro paio di settimane. Il centrale dell’Under 21 è al momento asintomatico e ci sono buone speranze di rivederlo presto in gruppo. Ancor prima, si spera, di riavere Duarte.

Manca davvero poco anche per Musacchio, che a breve dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo dopo l’operazione di questa estate.

La rosa dei centrali, poi, a gennaio verrà migliorata qualitativamente con un nuovo innesto e il nome in cima alla lista dei desideri resta quello di Milenkovic. Il centrale non ha ancora rinnovato il contratto, in scadenza nel 2022, con la Fiorentina e non sembra averne intenzione.

Il Milan – come riporta Calciomercato.com – è pronto ad un nuovo assalto per il calciatore, ovviamente no a 40 milioni, come richiesto da Commisso.

LEGGI ANCHE: IL VIDEO DEL PRIMO ALLENAMENTO DI IBRA