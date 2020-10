Milan, il primo allenamento di Ibrahimovic | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi a Milanello dopo aver superato il COVID-19. L’attaccante ha lavorato con il resto del gruppo. Ecco le immagini

Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo. L’attaccante svedese due giorni fa ha avuto il via libera dopo il doppio tampone negativo, che ha certificato la sua guarigione dal Covid.

Ieri Ibra è stato a Milanello per il primo contatto diretto con i giocatori e Stefano Pioli, oggi – come testimoniano le immagini dei canali ufficiali del club – si è allenato con la squadra. Il primo allenamento dopo la quarantena.

Nel mirino c’è il derby di sabato contro l’Inter. Ibrahimovic sarà in campo, salvo clamorosi colpi di scena, dal primo minuto al centro dell’attacco insieme ad Hakan Calhanoglu.

Da capire, invece, chi completerà il pacchetto dei trequartisti con Brahim, Leao, Saelemaekers a giocarsi gli altri due posti. Se dovesse recuperare Rebic, ovviamente, sulla sinistra il posto sarebbe suo.

