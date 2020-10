Occasione Depay: l’olandese aspetta offerte

Non solo Barcellona. L’attaccante olandese, accostato al Milan, è in attesa di nuove offerte per la prossima sessione di calciomercato di gennaio

Memphis Depay è una delle occasioni del prossimo calciomercato. L’attaccante olandese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno che difficilmente verrà rinnovato. Il calciatore è così destinato a lasciare il Lione, magari già durante la sessione di gennaio.

Nelle settimane scorse il suo nome è stato accostato anche al Milan, in un possibile affare che avrebbe previsto uno scambio con Lucas Paqueta. Il brasiliano, poi, come tutti sappiamo si è trasferito in Francia per una cifra vicina ai 21 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Una valutazione fatta per l’ex Flamengo che non si discostava molto da quella di Depay. Nelle ultime ore di mercato l’attaccante sembra poter raggiungere Koeman a Barcellona ma l’affare è saltato.

A gennaio tutto potrebbe succedere e non è escluso un ritorno in corsa del Milan: “Presto sarà di nuovo calciomercato – ammette a ‘BN DeStem’ – Resta da vedere come andranno le cose. Non è che me ne vada sicuramente, ma la possibilità che altri club arrivino presto è semplicemente fantastica”.

LEGGI ANCHE: IBRA E’ TORNATO