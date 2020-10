MILANELLO REPORT – Partitella in famiglia per Ibra e compagni

Il Milan si è ritrovato a Milanello per una nuova sessione di lavoro. Al termine della mattinata anche una partitella a ranghi misti, con Ibra protagonista

Come ampiamente raccontato, Zlatan Ibrahimovic quest’oggi ha svolto il suo primo allenamento in gruppo, dopo essere guarito dal coronavirus.

E’ stata una domenica mattina di lavoro per la squadra, che ha concluso la sessione di lavoro con una partita in famiglia con la Primavera a ranghi misti.

Ibra è stato subito protagonista con un gol e un assist ma non è stato il solo. Daniel Maldini ha, infatti, festeggiato il compleanno con una doppietta.

IL REPORT

Rossoneri in campo alle 10.30 per effettuare il riscaldamento – si legge sul sito ufficiale – A seguire, dalle 11.00, è iniziata la partitella (tre tempi da venti minuti) con la formazione Primavera. In campo per la Prima Squadra: Antonio Donnarumma, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández, Castillejo, Maldini e Ibrahimovic.

La gara è terminata 3-1 in favore dei “rossi”: Roback ha aperto le marcature per i “blu”, doppietta di Maldini e gol di Ibrahimović per completare il tabellino.

Il Milan adesso si ritroverà a Milanello martedì dopo una giornata di riposo per preparare al meglio il derby contro l’Inter