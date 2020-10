Nations League, Donnarumma titolare in Polonia-Italia

Oggi titolare dal 1′ minuto Gianluigi Donnarumma, che difenderà i pali azzurri nel match in trasferta contro la Polonia.

Giornata di Nations League quella odierna per l’Italia di Roberto Mancini. Stasera gli azzurri saranno impegnati nel match di Danzica, contro la Polonia.

L’Italia, a quota 4 punti nel suo girone, cercherà una vittoria per mantenere la leadership. Una sfida ostica quella contro i polacchi, considerati gli outsider della competizione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la probabile formazione dell’Italia vedrà Gianluigi Donnarumma in campo dal 1′ minuto. L’unico convocato azzurro del Milan riprenderà il posto tra i pali, dopo la panchina nell’amichevole con la Moldavia.

Per Donnarumma si tratterà della diciannovesima presenza nella Nazionale maggiore italiana, a circa quattro anni dal suo esordio contro la Francia, del settembre 2016.

Mancini sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza. Davanti a Donnarumma, in difesa, giocheranno i due juventini Bonucci e Chiellini, con Florenzi e Spinazzola sulle corsie laterali. A centrocampo il trio titolare formato da Jorginho, Verratti e Barella. In attacco spazio a Immobile, al giovane Kean ed a Chiesa.

