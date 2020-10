Calciomercato – Futuro Zaniolo, anche il Milan in corsa

Anche il Milan – secondo i bookmaker – sarebbe in corsa per Nicolò Zaniolo. L’approdo in rossonero è pagato dodici volte la posta. Ecco le altre quote

Nicolò Zaniolo sarà costretto a stare lontano dai campi di gioco per qualche mese dopo la nuova rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro lo scorso settembre.

Il calciatore – nonostante il lungo stop – continua ad essere apprezzato sia in Italia che all’estero, essendo considerato uno dei talenti più puri del calcio nostrano.

Senza l’infortunio avrebbe potuto lasciare la Roma già nell’ultima sessione di calciomercato ma il suo addio alla Capitale sembra davvero solo rimandato. Il suo agente non ha per nulla escluso una partenza e i bookmaker si sono scatenati.

L’ipotesi più accreditata resta comunque la permanenza alla Roma, pagata 2,25 volte la posta. Ma non sono elevatissime le quote che prevedono un trasferimento entro il 12 settembre 2021: l’eventuale approdo alla Juve – riporta Agipronews – è offerto a 4 volte la posta, davanti a Inter (6,00) e Milan (12,00).

Ci sarebbero dunque anche i rossoneri in corsa per Nicolò Zaniolo. Più difficile una partenza verso l’estero: con Real e Psg pagare a 15, Bayern e Barcellona a 18.

