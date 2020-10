Calciomercato Milan, presi due giovani: firmano oggi

Il Milan ha preso due giovani talenti che si sono svincolati dal Trapani: Giuseppe Fili e Filippo Tolomello.

Il Milan è sempre proiettato al futuro. La società rossonera ha acquistato due giovani talenti classe 2002: Giuseppe Fili e Filippo Tolomello, entrambi svincolati dal Trapani. Secondo quanto riporta calciomercato.com, i due diciottenni firmeranno oggi il contratto con il Milan per i prossimi tre anni. Fili e Tolomello giocheranno con la Primavera di Federico Giunti.

Una Primavera che si è rinforzata molto in questa stagione, dopo il ritorno nella massima serie giovanile. L’arrivo di questi altri due talenti confermano la volontà del Milan di crescere attraverso una linea verde che parte dal settore giovanile, fino all’acquisto di giovani pronti per far fare il salto di qualità alla Prima Squadra.

Filì e Tolomello erano stati proposti al Milan dall’agente Beppe Accardi. Il club rossonero li ha valutati positivamente e ha deciso di tesserarli.

