Calciomercato Milan, futuro Thauvin: contromossa francese

Il Milan è intenzionato a mettere le mani sull’attaccante Florian Thauvin. Il contratto del giocatore con il Marsiglia è in scadenza il prossimo 30 giugno

Possibile futuro in Serie A per Florian Thauvin. L’attaccante francese è una delle opportunità di calciomercato che si presenterà a febbraio per tutte le squadre che hanno intenzione di mettere a segno un colpo a parametro zero.

Il contratto dell’esterno classe 1993 scadrà, infatti, il prossimo 30 giugno. Il Milan è da tempo sulle tracce del giocatore e fiuta il colpo gratis. Durante l’ultima sessione di mercato Thauvin sarebbe potuto sbarcare a Milano per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. I rossoneri però hanno preferito rimandare l’affare.

In questi giorni si sono rincorse le voci di un Milan davvero forte su Thauvin ma il Marsiglia non ha ancora deciso di mollare. Stando a quanto riportato da ‘La Provance’, il direttore sportivo dell’OM, Pablo Longoria, vorrebbe provare il tutto per tutto per il rinnovo.

Il Milan è dunque attento al mercato dei prossimi parametri zero ma allo stesso tempo deve cercare di blindare i propri calciatori che andranno in scadenza in estate. Questi non possono che essere i giorni dei rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Il tempo stringe e il club rossonero non può permettersi di perdere due pedine fondamentali come il 99 italiano e il 10 turco. Serve un ulteriore sacrificio da parte di Elliott che deve mettere sul piatto offerte importanti per convincere i calciatori a legarsi a lungo al Milan. Un sacrificio nel nome del progetto e della continuità.

