CorSera – Milan, Duarte ancora positivo: i dettagli

Leo Duarte è ancora positivo. Il brasiliano non ha ancora due tamponi negativi per essere considerato completamente guarito dal Coronavirus.

Leo Duarte non è ancora guarito dal Coronavirus. Come riporta il Corriere della Sera, il difensore brasiliano, sottoposto ai test, non ha ancora entrambi i tamponi negativi, quindi dovrà restare ancora in quarantena. Dopo la guarigione di Ibrahimovic, è la difesa il reparto colpito dal virus, con Gabbia che è tornato dall’uscita in Under 21 positivo al Covid.

Duarte è risultato contagiato dai tamponi del 22 settembre e non è ancora arruolabile da Stefano Pioli. Il Milan spera di recuperare entrambi i difensori al più presto, perché, complice anche l’assenza di Musacchio, la retroguardia ha gli uomini contati. Il mercato, purtroppo, non ha portato in dote altri difensori e ora gli unici disponibili sono Romagnoli e Kjaer, con Kessie che potrebbe essere adattato come centrale.

