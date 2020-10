Sportmediaset – Inter-Milan, Rebic non recupera

Ante Rebic non rientrerà per il derby. Il Milan sta valutando le alternative al croato: in testa c’è Leao, apparso in forma contro lo Spezia.

Il Milan è in un ottimo momento di forma ed è in serie positiva da 19 partite. I rossoneri arrivano al derby carichi a mille e vogliono ottenere il massimo risultato. La notizia del recupero di Ibrahimovic ha tranquillizzato l’ambiente, che si sente più protetto con la presenza dello svedese e la sua personalità. L’altro rientro che completa la retroguardia è quello del capitano Alessio Romagnoli, che affiancherà Simon Kjaer.

Le brutte notizie, secondo Sportmediaset, arrivano dal fronte Ante Rebic. Il croato non ha ancora recuperato dall’infortunio al gomito capitato durante la gara contro il Crotone e non sarà della gara neanche contro l’Inter. Pioli sta valutando tutte le alternative e in cima alla lista c’è Rafael Leao. Più remota la possibilità di spostare Calhanoglu a sinistra. Il turco agirà da trequartista.

MILAN, POSSIBILE ESORDIO DI DALOT NEL DERBY