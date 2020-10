Calciomercato Milan, Massara punta un 18enne della Roma

Frederic Massara conosce molto bene la Roma e i talenti che ne fanno parte. Uno in particolare gli piacerebbe portarlo al Milan: è Riccardo Calafiori.

La Roma non vuole perdere Riccardo Calafiori, 18enne terzino sinistro che sembra possedere un ottimo potenziale per il futuro. Il suo contratto scade a giugno 2022 e la trattativa con Mino Raiola non sta procedendo positivamente.

Il Corriere dello Sport evidenzia che il club giallorosso ha offerto un ingaggio da 400 mila euro annui più bonus fino al 2025, ma l’agente ha chiesto quasi il triplo. Nonostante il giocatore abbia all’attivo solamente una presenza in Serie A, Raiola vuole che gli venga riconosciuto uno stipendio attorno al milione di euro a stagione.

Le parti al momento sono distanti, però la Roma intende fare tutto il possibile per trattenere Calafiori. Sulle tracce del giovane talento romano ci sono anche Fiorentina e Milan. Il club viola era arrivato ad offrire 8 milioni di euro, ma dalla capitale è arrivato un rifiuto.

Il Milan si è affacciato sul calciatore più recentemente con Frederic Massara, che ha lavorato in giallorosso e conosce bene il ragazzo. Gli è stato di grande supporto dopo il brutto infortunio al ginocchio rimediato due anni fa nella Youth League.

