Verso Inter-Milan: quattro giocatori per due posti nel tridente

Stefano Pioli probabilmente non potrà disporre di Ante Rebic nel derby Inter-Milan, quindi dovrà scegliere chi schierare sulle corsie laterali dell’attacco.

Inter e Milan non arrivano al derby nella migliore condizione possibile, dato che entrambe le squadre avranno delle assenze. In quella rossonera peseranno quelle di Matteo Gabbia e Leo Duarte, visto che Stefano Pioli ha i centrali contati. E c’è il dubbio Ante Rebic.

L’attaccante croato a metà settimana effettuerà un nuovo controllo specialistico al gomito destro lussato contro il Crotone per capire a che punto è il suo recupero. Non sembra trapelare particolare ottimismo sulla sua presenza nella stracittadina milanese e pertanto Pioli dovrà preparare delle alternative nelle tridente alle spalle di Zlatan Ibrahimovic nel 4-2-3-1.

L’unico sicuro di un posto è Hakan Calhanoglu, titolare inamovibile nel ruolo di trequartista centrale. Sulle fasce si contendono i posti rimanenti Samuel Castillejo, Samu Castillejo, Brahim Diaz e Rafael Leao. Due maglie disponibili per quattro giocatori, tutti molto motivati a giocare dal primo minuto il derby Inter-Milan di sabato 17 ottobre.

Dovendo indicare chi tra questi ha maggiori chance di partire dall’inizio, diremmo Saelemaekers. Il belga sulla fascia destra si è dimostrato in buona forma in questo inizio di stagione. Non è un caso che si sia anche guadagnato la convocazione della nazionale maggiore del Belgio. Può anche giocare a sinistra, però è a destra che riesce a dare il meglio.

Scegliendo l’ex Anderlecht sulla sua fascia preferita, rimarrebbe il ballottaggio tra Rafa Leao e Brahim Diaz per quella opposta. Infatti, Castillejo può agire solamente a destra.

TI POTREBBE INTERESSERA ANCHE -> Emergenza Covid, Tonali con l’Under 20: il motivo