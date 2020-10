Polonia-Italia 0-0 | Gara senza affanni per Donnarumma

Pareggio a reti bianche ieri tra Polonia e Italia in Nations League. Il portiere Gianluigi Donnarumma ha giocato titolare 90′.

Ieri sera a Danzica l’Italia ha sbattuto contro il muro polacco. Pareggio a reti bianche nella terza gara del girone di Nations League.

Una prestazione comunque positiva per gli azzurri di Roberto Mancini, che hanno dominato, espresso un buon gioco e tenuto a bada Lewandoski e compagni.

Peccato solo per la poca lucidità sotto porta, che ha evitato all’Italia di strappare tre punti preziosi sul campo della Polonia.

Prestazione senza affanni o difficoltà per Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan, come riportato da tutti i quotidiani sportivi odierni, ha disputato una gara da 6 in pagella, visto che è stato impegnato pochissimo dai polacchi.

L’unico brivido è arrivato nel secondo tempo, su un tiro cross insidioso di Moder neutralizzato dal numero uno rossonero senza grossi problemi. Continua il trend positivo di Donnarumma, che da settembre ad oggi ha subito soltanto 5 reti in gare ufficiali (4 in Europa League con il Milan, una dalla Bosnia in azzurro).

