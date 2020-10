Romagnoli tra importante traguardo nel derby e rinnovo

Alessio Romagnoli festeggerà un bel traguardo in occasione di Inter-Milan, però c’è anche la questione contratto che presto il club dovrà affrontare.

Stefano Pioli dovrà rinunciare a Matteo Gabbia, ma ritroverà Alessio Romagnoli nel derby Inter-Milan di sabato 17 ottobre. Un rientro importante quello del capitano rossonero, che si era infortunato nella trasferta contro il Sassuolo della passata stagione.

È servito del tempo affinché potesse tornare in gruppo, ma dalla scorsa settimana lavora regolarmente a Milanello con i compagni. Ovviamente la condizione non può essere la migliore, però il mister è costretto a lanciarlo subito titolare perché non ha alternative. Oltre al già citato Gabbia, sono out anche Mateo Musacchio e Leo Duarte.

Tra l’altro, Romagnoli proprio in occasione del derby Inter-Milan festeggerà la partita numero 200 con la maglia rossonera in Serie A. Un traguardo molto importante per il difensore centrale arrivato nell’estate 2005 dalla Roma per 25 milioni di euro e divenuto capitano tre anni dopo.

Romagnoli rinnovò il contratto con il club rossonero nell’estate 2018, quando il Milan era ancora “di Yonghong Li” e non si sapeva che futuro avrebbe avuto. Solo in seguito è subentrata la proprietà americana Elliott Management Corporation, che ha il compito di supportare la dirigenza affinché venga prolungato quell’accordo valido fino a giugno 2022.

Il Milan deve trovare un’intesa prima di giungere a un anno o meno dalla scadenza del contratto, a differenza di quanto successo con Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma. Nei colloqui con Mino Raiola per Gigio, la società dovrà iniziare a parlare pure di Romagnoli. Sarebbe un errore protrarre troppo in là il rinnovo del capitano rossonero.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calciomercato Milan, lo Sporting spara alto per Nuno Mendes