Calciomercato Milan, lo Sporting spara alto per Nuno Mendes

Calciomercato Milan: difficile per il club rossonero pensare a Nuno Mendes per la fascia sinistra, dato che lo Sporting Lisbona chiede un prezzo elevatissimo.

Il Milan non ha preso un vero vice di Theo Hernandez nell’ultima finestra di calciomercato, conta di impiegare a sinistra Davide Calabria o Diogo Dalot in caso di necessità. Ma per gennaio non è esclusa un innesto per la corsia mancina.

Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Vitaliy Mykolenko della Dinamo Kiev, un classe 1999 nel giro della nazionale maggiore ucraina e consigliato anche dal commissario tecnico Andriy Shevchenko. Ovviamente non si tratta dell’unico nome sulla lista di Paolo Maldini, Frederic Massara e Geoffrey Moncada.

Mercato Milan, idea Nuno Mendes: prezzo altissimo

Un altro profili che piace molto ai dirigenti del Milan è Nuno Mendes, 18enne che milita nello Sporting Lisbona. A settembre dal Portogallo era giunta già notizia di un’offerta rossonera respinta dal club portoghese. E non sarà facile riuscire ad assicurarsi il giocatore neanche in futuro.

Stando a quanto spiegato dai colleghi di calciomercato.it, lo Sporting Lisbona per cedere il ragazzo intende chiedere i 45 milioni di euro previsti della clausola di risoluzione inserita nel contratto valido fino a giugno 2025. Sulle tracce di Nuno Mendes anche Arsenal, Liverpool e Manchester United.

La società portoghese punta a tenersi il calciatore fino al termine della stagione per valorizzarlo e poi sperare in un’asta che possa generare una grandissima plusvalenza. Improbabile che il Milan possa nuovamente farsi avanti per il talento classe 2002.

