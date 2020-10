Calciomercato Milan, rinnovo Kessie: le ultime dalla Spagna

Il rinnovo di Franck Kessie è in agenda. Il centrocampista ivoriano è diventato fondamentale per gli schemi tattici di Stefano Pioli

Franck Kessie è tra i calciatori che si sono letteralmente trasformati dopo il lock-down. Il centrocampista ivoriano classe 1996 è diventato un punto fermo del Milan di Stefano Pioli, che fatica a rinunciarci. L’ex Atalanta è ritornato ad avere un rendimento paragonabile a quello di Bergamo.

Sono davvero lontani i giorni in cui Kessie veniva criticato per le sue prestazioni e si sperava che arrivasse la giusta offerta dalla Premier League per cederlo. Gli interessamenti da Londra, Arsenal e Tottenham su tutti, non sono mai cessati ma ora il Milan vuole blindare il suo calciatore.

Il rinnovo di Kessie è in agenda: il Diavolo vorrebbe prolungare il contratto del centrocampista, in scadenza nel 2022, fino al 30 giugno 2025. Dalla Spagna arrivano conferme: secondo TodoFichajes i rossoneri avrebbero già avuto i primi contatti con l’entourage di Kessie. L’accordo, che prevederebbe un aumento non indifferente, potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

