Milan, primo giorno a Milanello: il report

E’ iniziata la settimana che porta alla sfida all’Inter. Il Milan di Stefano Pioli si è ritrovato a Milanello dopo il giorno di riposo

Dopo una giornata di riposo, il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi a Milanello senza i vari nazionali ma con Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli, che si candidano a giocare dal primo minuto contro l’Inter.

Come si evince anche dalle foto pubblicate sui canali ufficiali, anche Andrea Conti ha lavorato sui campi di Milanello con il resto del gruppo.

IL REPORT

Il gruppo, sempre in numero ridotto per via delle assenze dei vari giocatori impegnati con le rispettive nazionali, è sceso in campo alle 15.30 dopo aver svolto la parte di attivazione muscolare in palestra. Per iniziare spazio a degli esercizi atletici utilizzando degli ostacoli bassi e dei coni, poi a una serie di torelli a tema.

La sessione è proseguita attraverso un’esercitazione tecnica abbinata a una fase atletica, ovvero una serie di scambi, cross e tiri in porta intervallati da alcuni allunghi sui 50 metri. La consueta partitella su campo ridotto ha concluso il programma odierno.

LEGGI ANCHE: LE ULTIME SU REBIC