Milan, operazione difesa: Milenkovic primo obiettivo a gennaio

Nikola Milenkovic è il primo obiettivo per rinforzare la difesa a gennaio. Il centrale serbo è sempre un nome molto complicato da raggiungere.

Nikola Milenkovic è stato per mesi l’obiettivo numero uno del Milan in fase di calciomercato. La situazione non sembra intenzionata a cambiare nel mese di gennaio, quando riapriranno i battenti delle trattative. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il club rossonero è intenzionato a lottare con l’Inter per avere il difensore della Fiorentina.

La richiesta dei viola è ancora molto alta e si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Il Milan ha un tesoretto importante, derivante dal mancato acquisto di un difensore nel mercato di gennaio e potrebbe decidere di investire pesantemente su Milenkovic. Molto dipenderà dalla situazione in casa rossonera. Se il Milan sarà vicino alla zona Champions e avrà superato i gironi, allora un esborso sarebbe più probabile. Bisognerà vedere anche la condizione dei difensori che ha già in rosa il Milan e le eventuali cessioni (Duarte e Musacchio su tutti).

ROMAGNOLI TRA DERBY E RINNOVO