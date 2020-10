Ufficiale, anche Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19

Ufficiale la positività al Covid-19 di Cristiano Ronaldo. Il campione della Juventus è stato contagiato nei giorni scorsi.

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19. Lo ha ufficializzato la Federcalcio portoghese poco fa, con una nota sul proprio sito ufficiale.

CR7 era in ritiro con la propria Nazionale e, in seguito al ciclo di tamponi, è dunque risultato positivo e contagiato. Il Portogallo ha specificato che lo juventino è assolutamente asintomatico e già posto in isolamento preventivo.

Ronaldo salterà dunque le prossime gare del Portogallo e con ogni probabilità anche quelle della Juventus in campionato.

