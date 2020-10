Dinamo Zagabria, strappato al Milan il giovane Tonon

Colpo della Dinamo Zagabria, che ha strappato il sì del giovane talento scuola Milan. Stessa operazione a quella di Dani Olmo.

Colpo a sorpresa della Dinamo Zagabria. Il club croato, molto attento sul mercato dei giovanissimi talenti internazionali, avrebbe strappato al Milan una promessa del proprio settore giovanile.

Come riporta il portale croato Sportske Novosti, la Dinamo avrebbe messo sotto contratto Alessio Tonon, mediano scuola Milan classe 2003. Il diciassettenne è pronto dunque a lasciare l’Italia e sbarcare nella capitale croata.

Un’operazione molto simile a quella che fece la Dinamo anni fa con Dani Olmo, fantasista della cantera del Barcellona, scippato ai catalani con un colpo di coda. Artefice dell’operazione fu l’intermediario Andy Bara, protagonista anche dell’affare Tonon.

Il Milan perde dunque un giovane prospetto cresciuto a Milanello, non blindato evidentemente a dovere in prospettiva futura. I rossoneri si sono comunque assicurati le prestazioni di un altro talento, di origine proprio croata: Filip Pobi, terzino diciassettenne ex Trapani.

LEGGI ANCHE -> SIMAKAN, IL MILAN POTEVA REALMENTE PRENDERLO