Italia, El Shaarawy positivo al Covid-19

Non c’è pace per il mondo del calcio italiano. Dopo i diversi contagi nel gruppo Under 21, un altro positivo al Covid-19 nella Nazionale maggiore di Mancini

Non si fermano i contagi nel mondo del calcio. Dalla Nazionale di Roberto Mancini non arrivano buone notizie. Dall’ultimo giro di tamponi, a cui sono stati sottoposti i calciatori, è emerso un caso di positività al Covid-19, si tratta di El Shaarawy.

Ad annunciarlo è stato il professor Ferretti ha annunciato: “Stamattina abbiamo ricevuto risultati dei tamponi eseguiti ieri sera all’arrivo in Italia a Bergamo. Un tampone è risultato positivo ed è El Shaarawy.

Può anche essere un falso positivo perché ha il sierologico negativo. Tutto il resto del gruppo squadra è stato testato di nuovo stamani. Non abbiamo ancora i risultati. L’allenamento di oggi sarà con distanziamento”.

