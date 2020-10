Kjaer: “Serve fame. Racconterò di aver giocato con Eriksen”

Simon Kjaer parla dal ritiro della sua Danimarca. Il difensore del Milan leader anche in Nazionale parla di Eriksen

Alto rendimento anche in Nazionale per Simon Kjaer, sempre più leader del Milan e della Danimarca. Il difensore ex Atalanta – intervenuto in conferenza stampa – ha parlato del compagno di squadra Eriksen, che sabato avrà come avversario nel derby di Milano: “Io non ho ancora intenzione di staccare la spina. È una cosa molto lontana nel futuro, per questo serve fame.

Penso di aver detto a Christian, quando aveva 75 partite con la Nazionale, che un giorno, quando avremo finito di giocare, potrò dire ai miei figli di aver giocato con Eriksen.

E’ un bravo ragazzo, umile. Sebbene sia uno dei migliori nella sua posizione, è pur sempre un ragazzo di Middelfart che pensa soprattutto alla squadra e a fare la differenza”.

