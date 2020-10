Scaroni: “Derby a rischio? Assolutamente no”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha dato una risposta secca riguardo alla possibilità che si disputi regolarmente il derby.

“Derby di sabato a rischio? Assolutamente no!”. La secca e convinta risposta di Paolo Scaroni, presidente del Milan, sembra annullare ogni dubbio sullo svolgimento del derby.

Il numero uno del club rossonero, come riportato da Calciomercato.com, ha dato risposta positiva sul regolare svolgimento di Inter-Milan, big match della quarta giornata di Serie A, previsto a San Siro sabato 17 ottobre.

Scaroni, a margine dell’incontro in Assemblea di Lega, ha negato dunque la possibilità di un rinvio del derby. Nonostante i 6 casi positivi al Covid nella rosa dell’Inter ed i 2 in quella del Milan, la sfida non è assolutamente a rischio.

